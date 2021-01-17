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Игроки &laquo;Локомотива&raquo; Антон Миранчук и Федор Смолов в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского &laquo;Атлетико&raquo; Игроки &laquo;Локомотива&raquo; Антон Миранчук и Федор Смолов в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского &laquo;Атлетико&raquo;

«Локомотив» повторил обложку альбома группы The Beatles

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Московский «Локомотив» отметил всемирный день группы The Beatles.

Пресс-служба «железнодорожников» в Twitter опубликовала пародию на легендарный альбом «Abbey Road».

Напомним, что в данный момент вице-чемпионы России находятся в Марбелье, где продолжают подготовку к возобновлению сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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