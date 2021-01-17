«Локомотив» повторил обложку альбома группы The Beatles

Московский «Локомотив» отметил всемирный день группы The Beatles.

Пресс-служба «железнодорожников» в Twitter опубликовала пародию на легендарный альбом «Abbey Road».

Напомним, что в данный момент вице-чемпионы России находятся в Марбелье, где продолжают подготовку к возобновлению сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, что в очередном матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» обыграл «Анже».