Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

close

Президент UFC Уайт высказался о настрое Хабиба

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о настрое Хабиба Нурмагомедова по поводу возможного возобновления профессиональной карьеры. Об этом сообщает ESPN.

По его словам, 32-летний спортсмен еще не растерял спортивного интереса и способен все еще противостоять сильнейшим бойцам планеты.

«Хабиб — лучший боец мира на данный момент. Против Гэтжи он показал лучшее выступление, несмотря на сопутствующие факторы.

Если Конор и Порье заинтересуют Нурмагомедова на следующей неделе, то, может быть, мы еще увидим его в октагоне», — сказал Уайт.

Ранее сообщалось, что президент Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал главную мотивацию Хабиба Нурмагомедова к возвращению в UFC.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.