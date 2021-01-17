«ПСЖ» вышел на первое место в чемпионате Франции

В очередном матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» обыграл «Анже».

Встреча прошла в Анжере на стадионе «Раймон-Копа» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой лицевой счет оформил Леван Курзава.

После этого успеха подопечные Маурисио Почеттино набрали 42 очка и возглавили турнирную таблицу Лиги 1.

Ранее сообщалось, что в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» выиграл у «Саутгемптона».