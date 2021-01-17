«Лестер» выиграл у «Саутгемптона» в матче АПЛ

В очередном матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» выиграл у «Саутгемптона».

Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Джеймс Мэддисон и Харви Барнс.

После этой победы подопечные Брендана Роджерса набрали 35 очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что скончался бывший футболист московского ЦСКА Сергей Родин.