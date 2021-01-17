Президент ИИХФ Фазель недоволен давлением от спонсоров ЧМ-2021

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель недоволен давлением от спонсоров чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, если компании продолжат поддерживать проведения мирового первенства в Белоруссии, то люди, пользующиеся их продуктами, станут от них отказываться, что будет негативно воздействовать на них.

Также Фазель отметил, что обеспокоен возможным бойкотом со стороны европейских стран, и заявил, что обстановка вокруг ЧМ-2021 будет лишь нагнетаться.

Ранее сообщалось, что Александр Георгиев, Артемий Панарин и Павел Бучневич стали тремя звездами нью-йоркского дерби «Айлендерс» — «Рейнджерс».