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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель во время встречи во Дворце независимости в Минске, 11 января 2021 года Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель во время встречи во Дворце независимости в Минске, 11 января 2021 года

Президент ИИХФ Фазель недоволен давлением от спонсоров ЧМ-2021

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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель недоволен давлением от спонсоров чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, если компании продолжат поддерживать проведения мирового первенства в Белоруссии, то люди, пользующиеся их продуктами, станут от них отказываться, что будет негативно воздействовать на них.

Также Фазель отметил, что обеспокоен возможным бойкотом со стороны европейских стран, и заявил, что обстановка вокруг ЧМ-2021 будет лишь нагнетаться.

Ранее сообщалось, что Александр Георгиев, Артемий Панарин и Павел Бучневич стали тремя звездами нью-йоркского дерби «Айлендерс» — «Рейнджерс».

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