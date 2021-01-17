«Детройт» переиграл «Каролину», несмотря на гол Свечникова

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» оказался сильнее «Каролины Харрикейнс».

Встреча прошла в Детройте на «Литл Сесарс Арене» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Бобби Райан, Робби Фаббри и Дилан Ларкин, оформивший дубль на свой лицевой счет.

У проигравшей команды отличились Винсент Трошек и Андрей Свечников.

Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси Дэвилз» оказался сильнее «Бостон Брюинз».