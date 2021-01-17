Дубли Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Мэдисон сквер гарден» и завершилась победой хозяев со счетом 5:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Каапо Какко, Артемий Панарин и Павел Бучневич. Россияне записали на свой лицевой счет по дублю.

Стоит отметить, что российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил все 23 броска по своим воротам.

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