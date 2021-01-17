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Андрей Аршавин только что забил свой четвертый гол на &laquo;Энфилде&raquo; Андрей Аршавин только что забил свой четвертый гол на &laquo;Энфилде&raquo;

Аршавин поделился мнением о новичке «Спартака»

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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о новичке «Спартака» Йоррите Хендриксе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, для российского чемпионата сумма трансфера в €500 тысяч является сливкой дешевой.

Аршавин отметил, что приход Хендрикса поможет разгрузить чешского опорного полузащитника Алекса Крала от оборонительной работы, а Роман Зобнин станет чаще подключаться к атакам.

Ранее сообщалось, что в очередном матче чемпионата Турции по футболу произошел забавный случай.

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