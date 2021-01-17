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Три члена сборной Белоруссии по биатлону отказались поддержать властей

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Три члена сборной Белоруссии по биатлону отказались подписывать письмо в поддержку действующих властей республики. Об этом сообщает Reform.by.

Под специальным обращением отсутствуют подписи Анны Сола, Егора Казаринова и Алины Пильчук.

Напомним, что открытое письмо было опубликовано 24 ноября 2020 года. В нем призвали белорусских спортсменов отказаться от политических высказываний и вспомнить об объединяющей силе спорта.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев предложил внести изменения в женский эстафетный квартет сборной России на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

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