Панарин раскритиковал партнера по «Рейнджерс» Бучневича после игры НХЛ

| Карен Саркисян

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счетом 5:0.

В составе «Нью-Йорк Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились российские нападающие Артемий Панарин и Павел Бучневич.

После игры Панарин в шутливой форме раскритиковал Бучневича, передает «Чемпионат.com».

«Я ему говорю, пасуй мне, пасуй мне. Практикуй это, однако он меня не послушал. Но мы все равно победили», — сказал он.

Ранее дубли Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс».