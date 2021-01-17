Харитонов высказался о возможном возвращении Хабиба в UFC

| Карен Саркисян

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов высказался о возможном возвращении чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова в UFC.

Напомним, что Нурмагомедов не исключил возможное возвращение в UFC после поединка ирландца Конора Макгрегора с американцем Дастином Порье на турнире UFC 257, который состоится в ночь на 24 января.

По мнению бойца, Нурмагомедов вернется в UFC.

«Мне сложно сказать, кто для него будет главным соперником. Наверное, Макгрегор», — цитирует Харитонова «Спорт-Экспресс».

Ранее Холлоуэй победил Каттара в первом бою 2021 года и установил рекорд UFC.