Валуев высказался о возможном возвращении Хабиба в UFC

| Карен Саркисян

Депутат Государственной думы Российской Федерации и чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался о возможном возвращении российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

Напомним, что Нурмагомедов не исключил возможное возвращение в UFC после поединка ирландца Конора Макгрегора с американцем Дастином Порье на турнире UFC 257, который состоится в ночь с 23 на 24 января.

По мнению депутата, бой Хабиба с Макгрегором будет наиболее интересным сценарием.

«А по поводу мнения, что Хабиб может не сдержать слово... Сколько человек выступает, столько будет довольных и недовольных. Это к спортивной части отношения не имеет никакого. Относитесь к этому философски», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Ранее Холлоуэй победил Каттара в первом бою 2021 года и установил рекорд UFC.