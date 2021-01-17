Бистрович не отправился с ЦСКА на сборы в Испанию

Полузащитник Кристиян Бистрович не отправился с ЦСКА на зимние сборы в Испанию. Об этом сообщает официальная страница московского клуба в Twitter.
Сообщается, что Бистрович не полетел в Испанию в связи с переговорами о возможном переходе в другой клуб на правах аренды.
Напомним, что в декабре 2020 года московский клуб продлил контракт с полузащитником до 2025 года.
Ранее ЦСКА объявил о назначении Дмитрия Крамаренко на пост тренера вратарей.
Полузащитник Кристиян Бистрович ���� не полетел в Испанию в связи с переговорами о возможном переходе в другой клуб на правах аренды #Кампоамор2021����— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 17, 2021