Логинов пропустит масс-старт на шестом этапе Кубка мира по биатлону

| Карен Саркисян

Российский биатлонист Александр Логинов пропустит гонку с общим стартом на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Об этом сообщает спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

«Логинов не бежит масс-старт! Даже тренеры не могут сказать, почему! Однако», — написал Губерниев.

Напомним, что начало гонки на 15 км запланировано на 14.30 мск.

Помимо Логинова, участие в гонке примут два российских биатлониста Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.

Ранее тренер сборной России раскритиковал Елисеева после эстафеты на Кубке мира.