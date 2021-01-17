Костя Цзю поделился мнением о возможном возвращении Хабиба в UFC

| Карен Саркисян

Чемпион мира по боксу Костя Цзю поделился мнением о возможном возвращении российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

Напомним, что Нурмагомедов не исключил возможное возвращение в UFC после поединка ирландца Конора Макгрегора с американцем Дастином Порье на турнире UFC 257, который состоится в ночь на 24 января.

По мнению боксера, Нурмагомедов вернется, если у него будет мотивация и разрешение от мамы.

«Финансы тоже имеют значение, но первое — убедить маму», — цитирует Цзю «Чемпионат.com».

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