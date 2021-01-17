«Авангард» уступил «Автомобилисту» и продлил серию поражений в КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Питер Холланд, Александр Протапович, Анатолий Голышев и Корбиниан Хольцер. У гостей шайбу забросил Клим Костин.

Для «Авангарда» это поражение стало третьим кряду в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» проиграл хельсинкскому «Йокериту».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) — «Авангард» (Омск, Россия) — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

0:1 — Костин (Найт, Буше) — 16:25

1:1 — Холланд (Арзамасцев) — 26:51

2:1 — Протапович (Холланд, Бочаров) — 44:09

3:1 — Голышев (Дацюк, Арзамасцев) — 45:40

4:1 — Хольцер (Холланд) — 59:37 (en)