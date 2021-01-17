Французская биатлонистка Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира

Французская биатлонистка Жулия Симон выиграла масс-старт на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Спортсменка прошла 12,5 км дистанции за 40 минут 11,1 секунды, допустив три промаха. Второе место заняла представительница Германии Франциска Пройс (+3,9; 2), третьей стала шведская спортсменка Ханна Эберг (+11,7; 3).

Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова, пришедшая к финишу 11-й (+33,3; 4).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что норвежский биатлонист Тарьей Бе одержал победу в мужском масс-старте на 15 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону.

Биатлон. Кубок мира. 6-й этап. Оберхоф

Масс-старт, 12,5 км.

1. Жулия Симон (Франция) — 40.11,1 (3)

2. Франциска Пройс (Германия) — +3,9 (2)

3. Ханна Эберг (Швеция) — +11,7 (3)...

11. Светлана Миронова (Россия) — +33,3 (4).