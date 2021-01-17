Глава UFC исключил проведение поединка Хабиб — Сен-Пьер

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о возможном проведении поединка между чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым и экс-обладателем титулов в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

«Вопрос о бое с Сен-Пьером никогда не поднимался на нашей встрече. Хабиб не заинтересован в этом поединке, и, судя по тому, что я слышу сегодня, Жорж тоже. Так что все кончено», — заявил Уайт на пресс-конференции после турнира UFC on ACB 1.

16 января глава UFC сообщил, что россиянин может вернуться в октагон, если боец будет впечатлен поединками Конор Макгрегор – Дастин Порье и Майкл Чендлер – Дэн Хукер на турнире UFC 257.

Ранее друг семьи Нурмагомедовых заявил, что Хабиб использует главу UFC.