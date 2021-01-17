«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на матч АПЛ

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» определились со стартовыми составами на матч 19-го тура чемпионата Англии.

Стартовый состав «Ливерпуля»: Алисон, Робертсон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Хендерсон, Шакири, Вейналдум, Тьяго, Фирмино, Мане, Салах.



Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделеф, Ван-Биссака, Шоу, Магуайр, Мактоминай, Фред, Погба, Фернандеш, Марсьяль, Рашфорд.

Встреча между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» пройдет на стадионе «Энфилд». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19.30 мск.

Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем».