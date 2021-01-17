ЦСКА переиграл СКА в матче КХЛ

Московский ЦСКА обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Брендан Лайпсик, Константин Окулов и Сергей Андронов. У гостей шайбу забросил Эмиль Галимов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Петербургские армейцы потерпели пятое поражение в последних шести матчах.

Ранее сообщалось, что екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над омским «Авангардом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва, Россия) — СКА (Санкт-Петербург, Россия) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

1:0 — Лайпсик (Попов, Сошников) — 09:12

2:0 — Окулов (Киселевич, Шалунов) — 38:36 (5x4)

2:1 — Галимов (Кемппайнен, Кирсанов) — 42:40

3:1 — Андронов (Робинсон) — 44:48