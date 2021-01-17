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Игрок ФК &laquo;Спартак&raquo; Роман Зобнин (слева) и игрок ПФК ЦСКА Кристиан Бистрович в 1/4 финала кубка России по футболу сезона 2019/2020 между ФК &laquo;Спартак&raquo; (Москва) и ПФК ЦСКА (Москва), 4 марта 2020 года Игрок ФК &laquo;Спартак&raquo; Роман Зобнин (слева) и игрок ПФК ЦСКА Кристиан Бистрович в 1/4 финала кубка России по футболу сезона 2019/2020 между ФК &laquo;Спартак&raquo; (Москва) и ПФК ЦСКА (Москва), 4 марта 2020 года

Игрок ЦСКА Бистрович продолжит карьеру в Турции

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Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович перейдет на правах аренды в турецкий «Гезтепе», сообщает комментатор Нобель Арустамян в Telegram.

По информации источника, в договор будет включена опция выкупа игрока за €3 млн. Соглашение будет рассчитано до конца сезона.

Хорватский футболист перешел в ЦСКА в 2018 году. Он принял участие в 88 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с армейцами рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Бистрович не отправился с ЦСКА на сборы в Испанию.

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