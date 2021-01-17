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Чемпион Gorilla Fighting Championship (GFC) в полулегком весе Умар Нурмагомедов во время пресс-конференции в Москве, 2019 год Чемпион Gorilla Fighting Championship (GFC) в полулегком весе Умар Нурмагомедов во время пресс-конференции в Москве, 2019 год

Брат Хабиба объяснил решение UFC убрать его бой из карда турнира с Макгрегором

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов объяснил решение промоушена перенести его поединок против Сергея Морозова.

Двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова считает, что причиной переноса стала возможная встреча с ирландцем Конором Макгрегором, чей поединок против американца Дастина Порье станет главным боем турнира UFC 257.

«Скорее всего, это сделано для того, чтобы мы здесь не пересекались, и на турнире тоже. У них такая политика. Они не хотят, чтобы мы видели друга друга. Все может произойти», — цитирует Нурмагомедова Sport24.

Боец считает, что встреча команд в одном помещении не закончилась бы хорошо.

«Человек не перестает ерунду говорить, оскорбляет и задевает честь других. В этом плане ему нужно измениться. Любой бой можно раскручивать, но не затрагивая честь и достоинство соперника», — добавил россиянин.

Ранее Макгрегор раскритиковал Нурмагомедова за решение завершить карьеру.

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