«Валенсия» без Черышева обыграла «Алькоркон» в матче 1/16 финала Кубка Испании

«Валенсия» одержала победу над «Алькорконом» в матче 1/16 финала Кубка Испании.

Встреча, прошедшая в Алькорконе, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Коба Куандреди и Ману Вальехо.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в заявку команды.

Соперник «Валенсии» в 1/8 финала станет известен позднее.

Ранее сообщалось, что Черышев останется в «Валенсии».

Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала

«Алькоркон» (Алькоркон) — «Валенсия» (Валенсия) — 0:2

Голы: 0:1 — Куандреди, 12; 0:2 — Вальехо, 76.