Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов объяснил решение вступиться за убийцу педофила Владимира Санкина, получившего в виде наказания восемь лет лишения свободы. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его мнению, человек, который спас двух детей от насильственных действий сексуального характера, не должен находиться в заключении.

«Я не знаю, как все было на самом деле, но из того, что я прочитал, то я за этого человека. Он не должен сидеть. Пусть дадут условный срок, но не восемь лет человеку, спасшему двух детей от изнасилования.

Я сам отец. Если бы я такое увидел... В настоящее время люди вообще редко за кого-то заступаются на улице», — сказал Тарасов.

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