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Конор Макгрегор Конор Макгрегор

Конор разочарован, что его бой с Порье не будет титульным

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Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор разочарован тем, что его бой против Дастина Порье в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257 не будет титульным. Об этом сообщает ESPN.

По его мнению, реванш с американцем должен был бы принести победителю пояс сильнейшего в легком весе.

Макгрегор заявил, что не удивлен данному решению промоушена, и отметил, что не собирался начинать 2021-й год столь важным боем.

Ранее Ризван Магомедов, менеджер действующего обладателя чемпионского пояса в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, подвел итоги встречи с главой промоушена Даной Уайтом.

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