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Серхио Рамос Серхио Рамос

«ПСЖ» не станет подписывать капитана «Реала» Рамоса

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«Пари Сен-Жермен» не станет подписывать капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса. Об этом сообщает Get French Football News.

По информации источника, между клубами существует джентельменское соглашение, согласно которому они не переманивают друг у друга футболистов.

Парижане даже не контактировали со «сливочными» по поводу потенциального перехода Рамоса, у которого нынешним летом истекает контракт.

Ранее сообщалось, что в финальном матче за Суперкубок Испании каталонская «Барселона» уступила баскскому «Атлетику».

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