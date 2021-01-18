Массажист Кокорина назвал все обвинения в трамвах игрока полным маразмом

Сергей Колесников, массажист нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина, назвал все обвинения в трамвах игрока полным маразмом. Об этом сообщает «СДЗД».

По его мнению, в прошлом сезоне у 29-летнего форварда, выступавшего за «Сочи», вообще не было никаких повреждений.

«Обвинения в том, что я чуть ли не сломал Кокорина? Ну, это полный маразм. Я уже шесть лет с ним работаю. Что, его там другой Колесников массировал? Или я в «Спартаке» начал по-другому работать?

Здесь надо просто чуть-чуть головой подумать, немного мозгами пошевелить», — сказал Колесников.

Ранее сообщалось, что бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко выступил против возвращения нападающего Квинси Промеса.