Пирло подверг жесткой критике игроков «Ювентуса» за матч с «Интером»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал поражение в матче 19-го тура Серии А против «Интера». Об этом сообщает Football Italia.

По его мнению, «старая синьора» даже не появлялась на газоне стадиона «Джузеппе Меацца».

«С самого начала у нас был неправильный настрой. Становится трудно, когда у тебя нет решимости побеждать в единоборствах.

Команда просто не вышла на поле, мы были робкими, боялись атакующей игры «Интера». Поэтому мы мыслили только об обороне и позволили сопернику владеть инициативой», — сказал итальянский специалист.

Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал итог финального матча за Суперкубок Испании.