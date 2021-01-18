Гризманн: «Барселона» облажалась

Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал итог финального матча за Суперкубок Испании. Об этом сообщает Marca.

Каталонская команда уступила «Атлетику» из «Бильбао» со счетом 2:3.

«Барселона» облажалась. Мы злы и расстроены. Когда проигрываешь в финале, то испытываешь максимум негативных чувств.

Я думаю, что мы плохо оборонялись. Никто не подсказывал друг другу. Это и предопределило исход противостояния», — сказал Гризманн.

Ранее сообщалось, что нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси получил красную карточку в финале Суперкубка Испании.