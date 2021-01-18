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Эпизод матча &laquo;Атлетик&raquo;&nbsp;- &laquo;Барселона&raquo; Эпизод матча &laquo;Атлетик&raquo;&nbsp;- &laquo;Барселона&raquo;

Тренер «Атлетика» первым обыграл «Барселону» в двух финалах подряд

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В финальном матче за Суперкубок Испании каталонская «Барселона» уступила баскскому «Атлетику».

Встреча прошла в Севилье на стадионе «Де ла Картуха» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей с минимальным счетом 2:3.

Этот результат помог главному тренеру клубу из Бильбао Марселино Гарсии Торалю установить историческое достижение. Он стал первым, кто обыграл сине-гранатовых в двух финалах подряд. Об этом сообщает Opta Sports.

Напомним, что в 2019 году специалист, возглавлявший «Валенсию», победил «Барселону» в Кубке Испании.

Ранее сообщалось, что нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси получил красную карточку в финале Суперкубка Испании.

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