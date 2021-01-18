Тренер «Атлетика» первым обыграл «Барселону» в двух финалах подряд

В финальном матче за Суперкубок Испании каталонская «Барселона» уступила баскскому «Атлетику».
Встреча прошла в Севилье на стадионе «Де ла Картуха» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей с минимальным счетом 2:3.
Этот результат помог главному тренеру клубу из Бильбао Марселино Гарсии Торалю установить историческое достижение. Он стал первым, кто обыграл сине-гранатовых в двух финалах подряд. Об этом сообщает Opta Sports.
Напомним, что в 2019 году специалист, возглавлявший «Валенсию», победил «Барселону» в Кубке Испании.
Ранее сообщалось, что нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси получил красную карточку в финале Суперкубка Испании.