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Сердар Азмун Сердар Азмун

Азмун прилетел на тренировочный сбор «Зенита»

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Нападающий петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун прилетел на тренировочный сбор сине-бело-голубых. Об этом сообщает «СЭ».

Форвард уже успел принять участие в вечерней тренировке команды.

Напомним, что первый сбор действующих чемпионов России продлится до 27 января. В рамках первого этапа подготовки к возобновлению сезона подопечные Сергея Семака проведут три товарищеские игры.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» повторил худшую серию без побед в Английской премьер-лиге (АПЛ) за четыре года.

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