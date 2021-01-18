«Атлетик» победил «Барселону» и выиграл Суперкубок Испании

В финальном матче за Суперкубок Испании каталонская «Барселона» уступила баскскому «Атлетику».

Встреча прошла в Севилье на стадионе «Де ла Картуха» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей с минимальным счетом 2:3.

В составе сине-гранатовых дубль на свой лицевой счет оформил французский нападающий Антуан Гризманн.

У победившей команды отличились Оскар Де Маркос, Асьер Вильялибре и Иньяки Уильямс.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.



Ранее сообщалось, что в матче 18-го тура чемпионата Италии миланский «Интер» победил туринский «Ювентус».