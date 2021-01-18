«Интер» победил «Ювентус» в матче Серии А

В очередном матче 18-го тура чемпионата Италии миланский «Интер» победил туринский «Ювентус».

Встреча прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Артуро Видаль и Николо Барелла.

Этот успех позволил подопечным Антонио Конте набрать 40 очков и сравняться в турнирной таблице с «Миланом», идущим на первой строчке.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» разгромил лондонский «Кристал Пэлас».