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«Реал» потерял на трансферах около €400 млн за последние три года

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Мадридский «Реал» потерял на трансферах около €400 млн за последние три года. Об этом сообщает As.

Среди всех игроков, купленных с 2018 года, в основном составе «сливочных» смогли закрепиться лишь Тибо Куртуа и Ферлан Менди.

Отмечается, что трансферная стоимость всех приобретенных футболистов снизилась. Например, Азар, оценивавшийся в €120 млн, в данный момент стоит около €50 млн.

Ранее сообщалось, что нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси могут дисквалифицировать на четыре матча за удар по голове.

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