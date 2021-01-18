Пабло намерен помочь «Локомотиву» подняться в турнирной таблице

Новичок московского «Локомотива» Пабло высказался об амбициях в своем новом клубе. Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников».

По его словам, красно-зеленые всегда борются за самые высокие места в чемпионате России, поэтому в оставшейся части розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) он намерен помочь клубу улучшить свое положение в турнирной таблице.

Пабло отметил, что хочет вместе с «Локомотивом» поучаствовать в борьбе за чемпионство и попадание в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов объяснил решение вступиться за убийцу педофила Владимира Санкина,