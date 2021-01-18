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Куман прокомментировал поражение «Барселоны» в финале Суперкубка Испании

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Каталонская «Барселона» уступила баскскому «Атлетику» в финальном матче за Суперкубок Испании.

Встреча прошла на стадионе «Де ла Картуха» в Севилье и завершилась в дополнительное время со счетом 3:2.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал результат игры.

«Мы расстроены и разочарованы финальным результатом. Мы играли на победу. Есть вещи, которые нам нужно улучшить в защите. Мы должны лучше защищаться», — цитирует Кумана MarcaMarca.

Ранее Месси получил красную карточку в финальном матче за Суперкубок Испании.

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