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Эпизод матча &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;- &laquo;Атлетик&raquo;, Лионель Месси Эпизод матча &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;- &laquo;Атлетик&raquo;, Лионель Месси

Куман прокомментировал удаление Месси в финале Суперкубка Испании

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Каталонская «Барселона» уступила баскскому «Атлетику» в финальном матче за Суперкубок Испании.

Встреча прошла на стадионе «Де ла Картуха» в Севилье и завершилась в дополнительное время со счетом 3:2.

Нападающий каталонского клуба Лионель Месси получил красную карточку и был удален с поля на 121-й минуте игры.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал удаление Месси.

«Я говорил с ним, и он сказал мне, что готов начать игру. Я понимаю Месси. Я даже не могу подсчитать, сколько фолов было совершено на нем», — цитирует Кумана MarcaMarca.

Ранее Куман прокомментировал поражение «Барселоны» в финале Суперкубка Испании.

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