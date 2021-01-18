Куман прокомментировал удаление Месси в финале Суперкубка Испании

| Карен Саркисян

Каталонская «Барселона» уступила баскскому «Атлетику» в финальном матче за Суперкубок Испании.

Встреча прошла на стадионе «Де ла Картуха» в Севилье и завершилась в дополнительное время со счетом 3:2.

Нападающий каталонского клуба Лионель Месси получил красную карточку и был удален с поля на 121-й минуте игры.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал удаление Месси.

«Я говорил с ним, и он сказал мне, что готов начать игру. Я понимаю Месси. Я даже не могу подсчитать, сколько фолов было совершено на нем», — цитирует Кумана MarcaMarca.



Ранее Куман прокомментировал поражение «Барселоны» в финале Суперкубка Испании.