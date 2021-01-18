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Игрок &laquo;Манчестер Сити&raquo; Рахим Стерлинг Игрок &laquo;Манчестер Сити&raquo; Рахим Стерлинг

Нападающий «Манчестер Сити» Стерлинг впервые в карьере забил со штрафного

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«Манчестер Сити» обыграл лондонский «Кристал Пэлас» в матче 19 тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась со счетом 4:0.

В составе «Манчестер Сити» забитыми мячами отметились Илкай Гюндоган, Рахим Стерлинг и Джон Стоунз (2).

Отметим, что Стерлинг впервые в карьере забил со штрафного. Об этом сообщает Opta Joe в Twitter.

Ранее «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» и сохранил лидерство в АПЛ.

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