Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Питтсбурга» в матче НХЛ

| Карен Саркисян

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась в серии буллитов со счетом 4:3.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал результат игры.

«Это лишь третий матч после многомесячного перерыва. Мы играли с очень хорошей командой. Мы еще не совсем проснулись и не вполне понимаем, что нужно делать», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ.