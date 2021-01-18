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Эпизод матча &laquo;Питтсбург&raquo; &mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; Эпизод матча &laquo;Питтсбург&raquo; &mdash; &laquo;Вашингтон&raquo;

Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Питтсбурга» в матче НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась в серии буллитов со счетом 4:3.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал результат игры.

«Это лишь третий матч после многомесячного перерыва. Мы играли с очень хорошей командой. Мы еще не совсем проснулись и не вполне понимаем, что нужно делать», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ.

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