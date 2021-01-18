Бывший игрок сборной России Тарасов поделился мнением об игре Миранчука

| Карен Саркисян

Бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов поделился мнением об игре полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука.

По словам игрока, ему тяжело смотреть, что Миранчук часто выходит на замены.

«Он такой игрок, которому нужно доверие. Ему тяжело быть в таком напряжении, но он не унывает, все понимает», — цитирует Тарасова «Чемпионат.com».

Напомним, что Тарасов играл вместе с Алексеем Миранчуком за московский «Локомотив» с 2010 по 2019 год.

Ранее Дмитрий Тарасов рассказал о желании начать политическую карьеру.