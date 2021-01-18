«Сочи» поставил задачу выйти в Лигу Европы по итогам нынешнего сезона РПЛ

| Карен Саркисян

Футбольный клуб «Сочи» поставил задачу выйти в Лигу Европы по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, такую цель поставил владелец «Сочи» Борис Ротенберг.

По мнению Ротенберга, попадание в Лигу Европы ускорит развитие клуба и будет способствовать росту популярности в регионе.

После 19 туров РПЛ «Сочи» набрал 33 очка и расположился на четвертом месте в турнирной таблице.

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