Польховский высказался о составе сборной России на этапе Кубка мира

| Карен Саркисян

Объявлен состав сборной России на седьмой этап Кубка мира по биатлону.

Напомним, что седьмой этап Кубка мира пройдет в Антхольце (Германия) с 21 по 24 января.

Состав сборной России. Женщины:

Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова (запасная).

Состав сборной России. Мужчины:

Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Илья Гаврилов (запасной).

Главный тренер сборной России Валерий Польховский высказался о составе сборной.

«Татьяна Акимова заслужила право вернуться на орбиту Кубка мира. Мы внимательно следим за прогрессом наших резервистов. У каждого из них есть шанс попасть в главную команду», — цитирует Польховского официальный сайт СБР.

Ранее Елисеев занял шестое место в масс-старте на шестом этапе Кубка мира.