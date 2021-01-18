Польховский высказался о составе сборной России на этапе Кубка мира

Объявлен состав сборной России на седьмой этап Кубка мира по биатлону.
Напомним, что седьмой этап Кубка мира пройдет в Антхольце (Германия) с 21 по 24 января.
Состав сборной России. Женщины:
Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова (запасная).
Состав сборной России. Мужчины:
Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Илья Гаврилов (запасной).
Главный тренер сборной России Валерий Польховский высказался о составе сборной.
«Татьяна Акимова заслужила право вернуться на орбиту Кубка мира. Мы внимательно следим за прогрессом наших резервистов. У каждого из них есть шанс попасть в главную команду», — цитирует Польховского официальный сайт СБР.
Ранее Елисеев занял шестое место в масс-старте на шестом этапе Кубка мира.