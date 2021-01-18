Нападающий «Атлетико» Вильялибре прокомментировал удаление Месси

| Карен Саркисян

Каталонская «Барселона» уступила баскскому «Атлетику» в финальном матче за Суперкубок Испании.

Встреча прошла на стадионе «Де ла Картуха» в Севилье и завершилась в дополнительное время со счетом 3:2.

Нападающий каталонского клуба Лионель Месси получил красную карточку и был удален с поля на 121-й минуте игры после удара головой нападающего «Атлетико» Асьера Вильялибре.

Нападающий прокомментировал удаление Месси.

«Я поставил корпус так, чтобы он не убежал. Он разозлился и ударил мне по лицу рукой. Думаю, это была явная агрессия», — цитирует Вильялибре AS.



Ранее сообщалось, что Месси могут дисквалифицировать на 12 матчей после удаления в финале Суперкубка Испании.