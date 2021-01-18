| Карен Саркисян

Япония проведет Олимпиаду-2020 в заявленные сроки, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил представитель японского правительства Катсунобу Като.

«Люди, ответственные за проведение Олимпиады, работают сообща, чтобы успешно ее подготовить и провести. Правительство примет все меры, чтобы поддержать их», — цитирует Кадо france24.com.

Напомним, что Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года, но была перенесена на год из-за пандемии.

Ранее был объявлен состав сборной России на седьмой этап Кубка мира по биатлону.