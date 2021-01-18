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Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор

Макгрегор бросил вызов Хабибу

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор бросил вызов чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову.

Напомним, что Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

«Я здесь для этого. Я готов и хочу реванша. Интересно, что Хабиб будет говорить дальше?» — цитирует Макгрегора ESPN.

Отметим, что 16 января Нурмагомедов в беседе с президентом UFC Даной Уайтом сообщил о готовности возобновить карьеру.

Ранее бразильский боец MMA Оливейра бросил вызов Хабибу.

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