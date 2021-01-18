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Леонид Федун на презентации &laquo;Открытие Арены&raquo; Леонид Федун на презентации &laquo;Открытие Арены&raquo;

Федун прокомментировал возможность сокращения РПЛ до 12 клубов

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Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможность сокращения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 12 клубов.

«РПЛ требуется реформа. Необходимо увеличить количество топовых матчей. Это поспособствует росту конкуренции и повысит зрительский интерес» — цитирует Федуна Sport24.

После 19 туров РПЛ нынешнего сезона на первой позиции с 41 очком расположился петербургский «Зенит». На втором месте с 37 очками идет московский ЦСКА. На третьей строчке с 35 очками — московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.

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