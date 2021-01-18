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В «Зените» поддержали возможность сокращения РПЛ до 12 клубов

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможность сокращения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 12 клубов.

По словам директора, «Зенит» поддерживает возможность сокращения РПЛ.

«В РПЛ и РФС это дело поддерживают — это очевидно. Будем работать», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

После 19 туров РПЛ нынешнего сезона на первой позиции с 41 очком расположился петербургский «Зенит». На втором месте с 37 очками идет московский ЦСКА. На третьей строчке с 35 очками — московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.

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