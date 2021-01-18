Хореограф Тутберидзе заявил, что «замял» конфликт с Плющенко

Хореограф группы Этери Тутбридзе Алексей Железняков рассказал «Газете.Ru», что конфликт между ним и двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко «замят». Сам Плющенко сообщил, что перед ним до сих пор никто не извинился.

Ссора между Железняковым и Плющенко произошла после того, как хореограф назвал фигуриста «балаболом» и вызвал его на дуэль. Плющенко, в свою очередь, ответил, что готов драться. Организовать бой согласилась Федерация бокса России. Позже Железняков через аккаунт в соцсети принес извинения. Плющенко их не принял и заявил, что ждет личного звонка от Железнякова.



«Меня, честное слово, достали по этой ситуации. Ситуация замята», — прокомментировал Железняков.

На вопрос, связался ли он лично с Плющенко, чтобы извиниться, хореограф Тутберидзе не ответил. Евгений Плющенко сообщил «Газете.Ru», что Железняков ему не звонил.

«Нет. Со мной никто не связывался», — сказал Плющенко.

При этом он уточнил, что звонка от Железнякова «не ждет» и не воспринимает возникший между ними конфликт всерьез.

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