Милонов предложил провести в Минске альтернативный чемпионат мира

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов прокомментировал новость о том, что Минск лишен права проведения чемпионата мира по хоккею 2021, передает Sport24.

«Надо поддержать белорусов и сделать у них другой нормальный чемпионат. Кто не боится, то приедет, а кто боится, тот сыкло. Нам показывают, кто правит миром», — сказал Милонов.



Напомним, чемпионат мира по хоккею должен пройти с 21 мая по 6 июня.

Ранее сообщалось о том, что Минск не примет чемпионат мира по хоккею 2021 года.