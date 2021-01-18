Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

close
Игрок сборной России Сергей Плотников (слева) и вратарь сборной Чехии Шимон Грубец в матче чемпионата мира по хоккею за третье место между сборными командами России и Чехии Игрок сборной России Сергей Плотников (слева) и вратарь сборной Чехии Шимон Грубец в матче чемпионата мира по хоккею за третье место между сборными командами России и Чехии

Латвия готова самостоятельно провести чемпионат мира по хоккею

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что Латвия может самостоятельно провести чемпионат мира 2021 года, передает ТАСС.

Турнир должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Риге и Минске, но столицу Белоруссии лишили права на проведения соревнований.

«Латвия готова к любому решению Международной федерации хоккея (ИИХФ). Мы можем в одиночку провести турнир, можем вместе с другой страной», — сказал Калвитис.

Ранее сообщалось о том, что Минск не примет чемпионат мира по хоккею 2021 года.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.